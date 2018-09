Un PSG déjà record

Les 72 victoires des Bulls de Michael Jordan (en 82 matches de saison régulière), lors de la saison NBA 1995-1996, ont longtemps constitué un record. Si le Jumpman, qui s’affiche cette saison en Ligue des champions sur le nouveau maillot exclusif du PSG, n’a pas vraiment inspiré les Parisiens lors de leur défaite à Anfield (2-3), la présence de la légende Michael Jordan dans les loges du Parc des Princes ce mercredi a sans doute inspiré l’équipe de Thomas Tuchel capable d’établir, à la faveur d’une septième victoire en autant de journées face à Reims (4-1), le nouveau record de points pour un début de saison sous l’ère QSI (21 sur 21). (*)

De quoi déjà rejeter le nouveau dauphin lyonnais à… sept points au classement (du jamais vu après sept journées !), et pourtant, si Neymar et les siens avaient pour consigne de mieux rentrer dans leur match, tout débute mal et, comme à Rennes, Paris concède encore l’ouverture du score sur une perte de balle coupable de Julian Draxler. Pablo Chavarria est à la passe en retrait pour servir Xavier Chavalerin, dont la frappe trompe un Gigi Buffon un peu court (0-1, 2e). Sauf que le PSG n’a même pas le temps de douter qu’Edinson Cavani s’échappe côté droit et égalise d’une merveille de ballon piqué pour lober Edouard Mendy (1-1, 5e).

"MJ" s'éclipse avant la fin

Reims a existé trois minutes et abandonne totalement le ballon à son adversaire qui, paradoxalement après cette entame va sans doute réaliser sa meilleure première période de la saison avec trois buts inscrits. Et un Neymar toujours à la baguette dans ce rôle d’électron libre sur lequel les fautes s’enchaînent. La jeunesse lancée au coup d’envoi par Tuchel répond présent, à l’image de Moussa Diaby, omniprésent. Son déboulé, sur un amour d’extérieur du pied de Neymar, et son centre à destination de Cavani provoque la faute de Ghislain Konan sur l’Uruguayen. Et le penalty que transforme Neymar pour le cinquième but de la saison du Brésilien (2-1, 24e). Les visiteurs sont décidément généreux : Cavani n’a qu’à pousser dans le but le ballon que relâche juste avant la pause Mendy sur un coup-franc en cloche de Neymar dans la surface (3-1, 45e).

Jordan apprécie le spectacle et boit, non pas du petit lait, mais sans doute un bon champagne en hommage aux nouvelles victimes du soir de ce PSG implacable. Qui, après le numéro de Marco Verratti dans sa surface, sale encore la note par son plus prolifique défenseur, Thomas Meunier, à la réception de cette nouvelle passe décisive de Diaby, encore lancé par Neymar (4-1, 55e) : le Belge est impliqué sur cinq buts lors des trois derniers matches de son équipe (3 buts + 2 passes décisives). Cavani, qui trouve la barre (90e), et Neymar, dont le coup-franc sera sorti par Mendy (90e+2), ne corseront pas l’addition. Le « show-time » était tout en maîtrise.

------------------------------------------------------------

(*) Paris aura samedi, à Nice, l’opportunité d’égaler le record absolu de 8 victoires, détenu par l’Olympique Lillois (1936-1937)