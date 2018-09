Un PSG à deux visages

Six sur six. Le PSG a poursuivi son entame parfaite en Ligue 1 dimanche après-midi, en remportant une sixième victoire à Rennes lors de la suite de la 6e journée de Ligue 1 (1-3). Un bilan comptable irréprochable pour des champions de France qui avaient besoin de se relancer, cinq jours après leur premier revers de la saison, sur la pelouse de Liverpool en Ligue des champions (3-2).

Et si, mathématiquement, les Parisiens auraient difficilement pu faire mieux, ils ont encore montré, comme à Anfield, d’inquiétants signes de fébrilité. En première période notamment, avec un début de match catastrophique où Buffon, de retour dans le onze de départ, et Marquinhos, capitaine en l’absence de Thiago Silva et définitivement plus à l’aise au milieu, ont dû s’employer pour empêcher Mbaye Niang (4e) puis Clément Grenier (10e) d’ouvrir la marque.

C’est finalement Adrien Rabiot qui a inscrit de l’épaule, contre son camp, le premier but du match après un corner dévié par Niang (1-0, 11e). Mais les Bretons ne parvenaient pas à faire fructifier cet avantage mérité, et se faisaient reprendre juste avant la pause, sur une belle frappe d’Angel Di Maria, Edinson Cavani laissant passer entre ses jambes un centre en retrait de Thomas Meunier (1-1, 45e).

Choupo-Moting ouvre son compteur

L’Uruguayen menait ensuite la révolte pour des visiteurs transfigurés, et trouvait le poteau dès la reprise (46e). Il avait ensuite l’opportunité, sur un cafouillage, de doubler la mise, mais n’arrivait pas à pousser le ballon au fond des filets, comme Neymar (51e). Un Brésilien qui se muait en passeur décisif pour offrir le deuxième but au latéral belge, auteur d’une belle frappe croisée (1-2, 61e).

La rentrée très attendue de l’ancien Parisien Hatem Ben Arfa n’y changeait rien, même s’il se jouait de l’arrière garde parisienne sans réussir à attraper le cadre (69e), alors que Buffon s’interposait ensuite devant Rami Bensebaini (73e). Des opportunités que les hommes de Sabri Lamouchi allaient ensuite regretter puisqu’Eric-Maxim Choupo-Moting, entré en jeu quelques minutes auparavant, marquait son premier but avec le PSG de près sur un service de Meunier (1-3, 83e). De quoi permettre aux Parisiens d'asseoir un peu plus leur domination sur la Ligue 1, alors que les Rennais, qui n'auront pas démérité, glissent au 13e rang.