Un joueur de Ligue 1 battait sa femme...

Les maux de la société n’épargnent pas le milieu des footballeurs. Loin de là. Ce qui est valable pour certaines attitudes l’est aussi pour les violences conjugales comme on a récemment pu le voir avec les cas de Brice Dja Djédjé et Nicolas Douchez. Mais ces deux cas ne sont malheureusement pas une exception. Les services de police ont enregistré 110 000 plaintes pour violences physiques et/ou sexuelles en 2016.

Le quotidien L’Equipe a livré une longue interview de « Miriam », une femme battue par un concubin footballeur qui évoluait en Ligue 1. Si on ne connaît l’identité de celui-ci, les propos sont parfois glaçants avec les mêmes maux qui reviennent, ceux d’une femme battue sans solution qui a trop longtemps pardonné les coups jusqu’à mentir régulièrement pour protéger son bourreau. Elle décrit un homme très jaloux qui les a isolés à l’extrême par son attitude. "Il a beaucoup changé à cause de l’argent. Il est devenu plus arrogant, ne respectait plus personne, se croyait tout permis", explique-t-elle.

Tout permis, surtout avec elle. "Cela arrivait parfois trois fois en un mois", confie la jeune femme. "Une autre fois j’ai perdu connaissance. (…) Quand j’ai repris connaissance, je n’arrivais plus à respirer. A l’hôpital Salpêtrière, l’infirmier a tout de suite compris. J’avais beaucoup d’ecchymoses sur le corps", ajoute-t-elle. Mais elle ne portera pas plainte. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué tant il la battait régulièrement. "Les policiers sont venus plusieurs fois chez nous à cause des plaintes des voisins et ils m’ont vue dans de sales états", relate « Miriam » qui refusait à l’époque de porter plainte, malgré plusieurs tentatives de fuite.

C’est évidemment une récurrence. Face à de telles attitudes, tout devient si difficile que ce n’est qu’avec le recul qu’elle parvient aujourd’hui à concevoir qu’elle a échappé au pire. "Il m’a fait subir tellement de choses… Aujourd’hui, je réalise que j’aurais pu mourir", reconnaît-elle. Un propos fort qui pourra peut-être aider d’autres personnes à s’en sortir et rompre le silence qui pourrait leur coûter la vie.