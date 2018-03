Un hommage en l'honneur d'Arnaud Beltrame

Les compétitions domestiques reprennent leur droit ce week-end après la trêve internationale, avec notamment la 31e journée de Ligue 1 au programme, la finale de la Coupe de la Ligue et la 31e levée de Ligue 2. A cette occasion, la Ligue de football professionnel a pris la décision de rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie lors des attentats commis à Trèbes en début de semaine.

"En mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et des victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne, un moment de recueillement sous la forme d’une minute de silence ou d’applaudissements sera observé lors de la finale de la Coupe de la Ligue et des matchs comptant pour la 31e journée de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2", apprend-on par communiqué officiel.