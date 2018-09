Tuchel: "Nous devons toujours être meilleurs"

C'est un discours peu habituel du côté du Paris Saint-Germain... La meilleure équipe de France, qui cherche à s'inviter dans le gotha européen, doit-elle se préparer à perdre plus de matches que par le passé ? Ce ne sera vraisemblablement pas le cas, mais Thomas Tuchel a malgré tout cherché à faire passer le message ce samedi, face à la presse, à la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais en match décalé de la 6e journée de Ligue 1. Non pas que le technicien allemand craigne particulièrement ce voyage en Bretagne, mais le successeur d'Unai Emery a notamment justifié en partie l'échec de ses troupes à Anfield mardi dernier, en Ligue des champions (3-2).

"Pensez-vous qu'on peut passer de 0-2 à 2-2 à Anfield sans leader ? Non, c'est impossible". L'ancien coach du Borussia Dortmund plante le décor. Ne comptez pas sur lui pour taper sur ses joueurs après le premier couac de la saison. "Mon message, ce n'est pas de tout changer parce qu'on a perdu. On a bien fait plusieurs choses, insiste-t-il. Ce n'est pas à cause du résultat que je vais critiquer ou non mon équipe. Si nous jouons comme des merdes, il faut critiquer ça même si nous gagnons. Nous devons toujours être meilleurs. Le plus important, c'est que nous nous améliorions pour devenir meilleurs. C'est le message que je donne aux joueurs, il faut toujours vouloir s'améliorer et montrer le meilleur, tous ensemble, en équipe. Je m'en fiche un peu si nous perdons ou si nous gagnons, le plus important c'est de toujours donner le maximum".

J'ai confiance en Cavani Thomas Tuchel

Il n'y aura donc pas de révolution de palais au Paris Saint-Germain, même si certaines insuffisances ont été mises en exergue sur les bords de la Mersey. "Les trois attaquants ont manqué de présence contre Liverpool, ils le savent", a reconnu Thomas Tuchel à propos de Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. L'Uruguayen, sorti en fin de match à Liverpool (80e), a lui aussi été défendu par son coach. "C'était difficile pour lui. Nous avons défendu très, très bas contre Liverpool. Nous avons changé de schéma pendant le match. Je n'étais pas énervé contre Edinson, j'ai confiance en lui. C'est un attaquant spécial", a répété le patron du banc de touche.

Ou comment éteindre rapidement toute polémique éventuelle autour du groupe. Paris a perdu, et alors, semble s'interroger l'Allemand. "Jürgen Klopp est là depuis 4 ans, nous on est ensemble depuis 8 semaines", rappelle-t-il. Une logique implacable...