Troyes et Lille distancent Metz

Le Losc a remporté le match de la peur devant Metz (3-1), ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Nordistes ont marqué par Luiz Araujo (13e), Pepe (45e+1) et Bissouma (77e) contre une réalisation de Roux (49e) pour les Messins. Un résultat lourd de conséquences puisque Lille reste 19e mais relègue la lanterne rouge à six longueurs à trois journées de la fin. Un FCM quasiment condamné...

D'autant plus que l'Estac s'est imposée devant Caen (3-1) avec des buts de Pelé (7e), Nivet (27e) et Suk (84e). Santini avait pourtant ouvert la marque pour Malherbe, 15e avec 37 points et toujours pas sauvé. Troyes reste 18e et barragiste avec ses 32 unités, à égalité avec les Dogues.

Strasbourg, accroché sur sa pelouse par Nice (1-1), reste particulièrement concerné à la 16e place avec 35 points. Balotelli (60e) a répondu sur penalty à l'ouverture du score de Saadi (22e).

Bordeaux n'a pas dit son dernier mot dans la course à l'Europe en dominant Dijon (3-1). Sankharé (25e), Kamano sur penalty (72e) et Rosier contre son camp (80e) ont trouvé le chemin des filets contre une réalisation de Sliti sur penalty (54e) pour le DFCO.

Enfin, Monaco n'a pas réussi à battre Amiens au stade Louis-II (0-0).