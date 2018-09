Triste spectacle à Montpellier

Non, vous ne rêvez pas : Montpellier est provisoirement deuxième de Ligue 1 et sera, quoi qu’il arrive dimanche soir lors du choc entre Lille et Marseille (21 heures), sur le podium à l’issue de cette 8e journée. Derrière ce cavalier seul du PSG, le MHSC a rejoint Saint-Etienne grâce à sa victoire dans le derby contre Nîmes (3-0). Un succès mérité pour les joueurs de Michel Der Zakarian, qui n’ont plus perdu depuis le 11 août et restent désormais sur sept matches consécutif sans revers.

[ VIDÉO] #MHSCNO

Une grille cède sous la pression lors du but de Montpellier, des supporters chutent

Il y aurait deux blesséshttps://t.co/DmZP6JyN5z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 30 septembre 2018

Le secret des Héraultais : une défense solide et une efficacité redoutable. Face aux Crocodiles, ils n’ont pas eu besoin de trente-six occasions pour ouvrir le score. Paul Bernardoni, déjà sollicité à deux reprises en début de match (8e, 24e), s’est ainsi incliné devant Ambroise Oyongo, qui a profité d’une piètre passe en retrait de Moustapha Diallo (1-0, 28e). Et juste avant la mi-temps, c’est sur un penalty entièrement justifié et transformé par Andy Delort que le portier nîmois a cédé (2-0, 45e+10).

Les supporters dégénèrent

Cette domination s’est confirmée au retour des vestiaires, les Montpelliérains trouvant par deux fois la barre transversale (69e, 72e) avant que Gaëtan Laborde n’enfonce le clou d’une tête à bout portant (3-0, 78e). La fête aurait pu être belle, si les ultras du MHSC ne l’avaient pas gâchée. Déjà interrompu en première période car une grille de protection s’est ouverte en tribune, la rencontre a été arrêtée de très, très longues minutes suite au jet d’un fumigène sur la pelouse (81e).

S’en est suivi un spectacle d’une bêtise et d’une tristesse infinies. Les supporters amassés derrière le but de Benjamin Lecomte, en liesse, ont tenté de pénétrer sur la pelouse de la Mosson et contraint M. Buquet à rappeler les vingt-deux acteurs. Il a fallu l’intervention des CRS pour calmer tous ces excités. De graves incidents qui, on l’imagine, vont coûter cher au club présidé par Laurent Nicollin. Ce n’était pas la meilleure façon de le féliciter pour sa remarquable entame d’exercice.