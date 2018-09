Tout bénef pour les Verts

Après deux victoires de rang encourageantes signées aux dépens de Lyon et Rennes, Nice est retombé dans ses travers, ce samedi à la Mosson, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 (1-0). Face à un MHSC qui n’a guère manqué que ses débuts dans ce championnat (défaite à domicile contre Dijon) et qui occupe provisoirement ce soir la troisième marche du podium, les Aiglons n’ont pas su trouver la clef, finalement battus sur le but unique de Laborde (35e).

"C’est difficile d’évoluer contre des équipes comme ça, bien en place tactiquement, déplorait à chaud Dante sur l’antenne de beIN SPORTS. On a essayé, il n’y a pas que des choses négatives dans ce match mais on a encore beaucoup à améliorer." Il n’y a qu’à voir la hiérarchie de cette Ligue 1 pour s’en convaincre, alors que le Gym végète en 14e position, devancé par un SCO qui ce samedi a su neutraliser un TFC prétendant au Top 3 (0-0), mais aussi par un Stade de Reims tenu en échec de son côté par Dijon (0-0) et pensionnaire tout de même de la première partie de tableau (en attendant les rencontres dominicales).

Strasbourg aussi se détache quelque peu, se hissant jusqu’au huitième rang après son probant succès sur Amiens, modeste 18e (3-1). Les Picards ont beau avoir ouvert le score par Krafth juste avant la pause, le Racing a répliqué en seconde période grâce à Lala (48e), Corgnet (66e) et un but contre son camp du malheureux Adenon (86e). Après s’être contentés de deux unités en quatre levées, les Alsaciens renouent ainsi avec la gagne, comme des Verts qui lors des quatre derniers actes avaient enregistré trois nuls et un revers. Malgré le but de Fajr (31e), l’ASSE est parvenue à renverser Caen dans son Chaudron, remise à l’endroit par un penalty de Khazri (48e) et récompensée par la réalisation opportuniste de Kolodziejczak (65e). Suffisant pour voir Saint-Etienne pointer ce soir au septième échelon, à deux longueurs seulement du podium provisoire.