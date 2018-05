Toulouse sauve sa peau

"Olivier Pantaloni a demandé à nos joueurs de mener à la mi-temps. Après, tout peut se passer." Le scénario idéal imaginé par le coach ajaccien et révélé par son adjoint sur Canal+ n'a pas eu lieu lors du barrage retour à Toulouse (1-0). Lourdement défait à l'aller dans un match disputé à huis clos à Montpellier (0-3), l'ACA était condamné à l'exploit en Haute-Garonne.

Exploit qui n'a pas eu lieu dans un match particulièrement terne devant des supporters toulousains plutôt désabusés. Il a fallu attendre la 71e minute pour voir les Corses vibrer sur une reprise de Joris Sainati consécutive à une sortie aérienne ratée d'Alban Lafont. Mais le ballon s'est écrasé sur la barre transversale. Les Violets n'ont pas plus emballé le match, capitalisant sur leur avance. Jimmy Durmaz a tout de même achevé la saison sur une bonne note d'un petit numéro personnel avec un bon crochet ponctué d'une frappe sous la barre transversale (1-0, 88e).

La Ligue 2 désavantagée

Si la saison passée le barrage avait tourné en faveur du pensionnaire de Ligue 2, la nouvelle formule a confirmé la difficulté de monter d'une division. La faute à une succession de matches couperets quand le 18e de l'élite n'a qu'une confrontation à gérer. Les événements à Ajaccio ont encore plus compliqué la donne. "Avec un peu de préparation, on a fait un bon petit match, préférait retenir Sainati au micro de Canal+. On va positiver. Tout ce qu'il s'est passé c'est derrière nous, on a joué notre chance à fond."

Du côté toulousain, c'est la fin d'une saison galère qui s'achève tout de même en Ligue 1, l'essentiel étant assuré. "C'est un énorme soulagement", avouait d'ailleurs un Mickaël Debève flou sur son avenir au TFC. S'il reste sur le banc, il aura du boulot !