TFC: Debève veut encore y croire

Battu 4-2 à Bordeaux samedi soir, Toulouse est toujours 18e de Ligue 1 à l'issue de la 37e journée. Le TFC va devoir s'imposer face à Guingamp dans une semaine et compter sur une défaite de Caen face au PSG pour espérer éviter la place de barragiste.

"Strasbourg et Lille se sont maintenus, ça nous rend la tâche encore plus difficile, a confié l'entraîneur des Violets, Michaël Debève, après la rencontre. Mais on va le faire ! Le groupe est touché, or il nous reste encore la possibilité de nous maintenir directement : on est encore en vie, c'est là-dessus que l'on va insister. Les joueurs en ont conscience, il faudra se libérer, jouer et ne pas se soucier de l'incidence qu'il peut y avoir sur le classement."