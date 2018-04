TFC-Cahuzac: "On a été dégueulasse"

Dimanche soir, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club a été défait (2-0) à Lyon et reste sous la menace directe de la zone rouge. Après le coup de sifflet final, Yannick Cahuzac a notamment regretté le manquant d'allant en première période.

"On a été dégueulasse en première mi-temps, on les a trop regardés et ils ont fait ce qu'ils voulu. En deuxième mi-temps, on est plus allé les chercher, on étant plus dedans, mais c'est dommage qu'il nous ait fallu une mi-temps pour être dedans, a noté le milieu de terrain haut-garonnais sur Canal +. C'est peut-être notre situation qui fait qu'on a eu le cul entre deux chaises: il aurait fallu jouer crânement notre chance et ne pas les regarder".