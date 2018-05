Strasbourg s'offre l'OL

Strasbourg a pris le meilleur sur Lyon, ce samedi, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Après l’ouverture du score de Bahoken en première période (22e), les Gones ont bien cru tenir la victoire grâce au penalty transformé par Fekir (50e) et au but d’Aouar (73e). C’était sans compter une fin de match folle de la part des Alsaciens, finalement vainqueurs grâce à Da Costa (88e) et Lienard (90e+3). Au classement, l’OL glisse ainsi en troisième position, devancé par un Monaco tombeur de Saint-Etienne (1-0) et désormais sous la menace directe de l’OM. La lutte pour le podium et la Ligue des champions se jouera donc lors de la dernière journée, samedi prochain. Le Racing de son côté assure son maintien.