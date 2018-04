Christian Gourcuff est un homme blessé. Quinze ans après un premier passage raté au Stade Rennais (2001-2002), le mythique entraîneur du FC Lorient avait décidé en 2016 de relever le challenge proposé par René Ruello et de tenter à nouveau sa chance sur le banc du club d'Ille-et-Vilaine. Mais, après une première saison encourageante, clôturée à la 9e place, l'exercice 2017-2018 a mal démarré pour son équipe, avec une seule victoire lors des neuf premières journées. Le départ du président René Ruello en novembre, remplacé par Olivier Letang, a entraîné quelques jours plus tard celui du technicien de 63 ans, qui en veut profondément au propriétaire du club, François-Henri Pinault, d'avoir mis fin brutalement à son dernier projet.

" Le problème, c'est le fils ! " Christian Gourcuff

"Le problème, c'est que le pouvoir ce n'est pas le président, c'est le propriétaire du club, a ainsi confié Christian Gourcuff au Télégramme. Et sur ce plan, je me suis trompé: le propriétaire ce n'est pas François Pinault, c'est la holding, dont le président est le fils Pinault (François-Henri, président de la holding familiale Kering). Le problème, c'est le fils ! Et comme la première fois, je me suis fait virer par la holding et des mecs que je ne connaissais pas. Le football n'échappe pas aux logiques d'une certaine économie, où des mecs débarquent un jour, font ton chèque sans état d'âme et tu pars. C'est d'une violence ! Moi, à Lorient, je n'étais pas seulement un cadre de Lorient, c'était mon club, c'était ma famille...".

"C'est pour ça que je vis ça comme une trahison. Mais c'est complexe, parce que la trahison, c'est qui ? Ce n'est pas Ruello qui m'a trahi, poursuit le père de Yoann, toujours au club, mais dont le contrat s'achève en juin prochain. C'est pire qu'un regret, c'est la haine !" Conscient que l'heure de la retraite approche, l'entraîneur breton ne dit pas non à un ultime challenge et se donne jusqu'à la fin de saison pour trouver un nouveau club.