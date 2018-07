SRFC-Lamouchi: "Cela me semble logique"

Arrivé au club en novembre dernier pour prendre le relais de Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi a su imposer sa patte au Stade Rennais et a guidé les Rouge et Noir vers un retour sur la scène européenne en 2018-2019. Le coach de la formation bretonne a donc été récompensée en ce sens par une prolongation de contrat.

"Je suis très heureux de continuer l’aventure et de pouvoir donner de la stabilité à un projet qui a pris forme au mois de novembre. Nous avons vécu une très belle fin de saison, très enrichissante, sportivement exceptionnelle. Cela me semble logique, explique l'ancien international tricolore. Je suis ravi de poursuivre ma collaboration avec le président Olivier Létang, les joueurs et le Stade Rennais dans sa globalité, et de pouvoir continuer à vivre de belles émotions et de belles soirées de football".