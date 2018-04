Scénario cruel pour Lille

Le Losc y était presque. Sans victoire depuis neuf matches en Ligue 1 et battu lors de ses trois dernières sorties, Lille pensait avoir fait le plus dur, ce samedi au Stade Pierre-Mauroy, à l’occasion de la 33e journée, en menant de deux buts face à Guingamp, suite aux réalisations de Nicolas Pépé (55e) et Luiz Araujo (57e).

Mais les Dogues, décidément très fragiles psychologiquement, ont craqué dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Junior Alonso (90e+1) et une réalisation de Jimmy Briand consécutive à un corner (90e+4). L’attaquant guingampais n’était pas hors-jeu, couvert par Thiago Maia, qui avait oublié de suivre ses coéquipiers pour jouer la ligne. Deux erreurs individuelles qui coûtent très cher au Losc, contraint au partage des points (2-2), pour le plus grand dépit de son entraîneur Christophe Galtier et des 33 000 spectateurs qui avaient été invités à faire corps derrière leur équipe. Le club nordiste reste dans la zone rouge avec un point de retard sur le 17e Toulouse, qui n’a pas pu jouer à Caen à cause de la pluie. A égalité de points avec le Losc, Troyes recevra Marseille dimanche (17 heures).

Metz surprend Rennes

Toujours lanterne rouge, Metz conserve néanmoins un mince espoir après son succès inattendu obtenu sur la pelouse de Rennes (1-2). Les Bretons avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Benjamin Bourigeaud (27e), mais Nolan Roux a inscrit un doublé pour les Grenats (52e et 57e), qui sont à quatre points de Lille et Troyes. De leur côté, les hommes de Sabri Lamouchi perdent des points précieux dans la course à l’Europe.

Les Rennais sont toujours cinquièmes, mais avec le même nombre de points que Nice, qui a obtenu le nul à Angers vendredi soir (1-1). Montpellier, qui reçoit Bordeaux dimanche (15 heures), et Saint-Etienne, vainqueur ce samedi à Strabourg (0-1) grâce à l’inévitable Mathieu Debuchy (82e), ne sont qu’à un point. Nantes, qui a dû se contenter du nul à domicile face à Dijon (1-1), Chang-Hoo Kwon (61e) ayant répondu à l’ouverture du score de Préjuce Nakoulma (33), suit à deux longueurs. La lutte promet d’être serrée jusqu’au bout entre ces cinq équipes (Rennes, Nice, Montpellier, Saint-Etienne et Nantes) qui visent les 5e et 6e places, qualificatives pour la Ligue Europa.