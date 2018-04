Sarri dispose d'une offre de Monaco

Il y a un an, au sortir du titre de champion de France, Leonardo Jardim était prolongé par la direction de l'AS Monaco et est lié au club de la Principauté jusqu'au terme de l'exercice 2019-2020. Mais sur ces quatre dernières années, la cote du technicien portugais est allé crescendo en Europe, lui qui avait débarqué presque dans l'anonymat en 2014, pour succéder à Claudio Ranieri. Critiqué au début de son règne pour les prestations assez indigentes de ses troupes, l'ancien coach de l'Olympiakos Le Pirée ou du Sporting Club Portugal a depuis gagné le respect de tous pour la somme de son travail sur le Rocher.

Et après quatre ans, il n'est désormais pas impossible que le Lusitanien change d'air. Car des sollicitations, Leonardo Jardim en aurait quelques-unes, notamment en Allemagne et en Angleterre. Son nom a même été cité au Paris Saint-Germain, mais c'est finalement Thomas Tuchel qui devrait remplacer Unai Emery. Il apparaît aussi possible que la direction de l'ASM ne cherche pas particulièrement à retenir son entraîneur, au regard d'une piste de qualité explorée en parallèle. Car selon les informations du Corriere dello Sport la semaine passée, un contrat a été proposé à Maurizio Sarri, le profil qui monte ces dernières années en Serie A et qui a abattu de l'excellent travail au SSC Naples.

Un contrat avec une rémunération annuelle de 6 millions d'euros aurait été transmis à l'intéressé et ses représentants, qui semblent négocier en parallèle avec les Partenopei pour prolonger jusqu'en 2021 un contrat courant en l'état jusqu'en 2020. Or financièrement, les Napolitains ne peuvent pas rivaliser avec la proposition monégasque, et la balle est donc dans le camp de Maurizio Sarri. Selon la presse italienne, celui-ci devrait informer la direction de l'ASM dans les jours à venir de la teneur de sa décision.