Saint-Etienne-Monnet-Paquet: "On a profité de leurs erreurs "

Saint-Etienne a remporté un succès d'importance mardi à Toulouse (3-2), pour le compte de a 7e journée de Ligue 1. Des Verts qui ont su profiter des erreurs adverses et des arrêts d'un Ruffier en grande forme.

"On avait vu à la vidéo qu'ils avaient un axe central qui pouvait être fébrile mais Toulouse restait sur une bonne série aussi, ils étaient invaincus à la maison. Je pense qu'on a bien respecté le plan de jeu on a profité de leurs erreurs derrière et au coeur du jeu pour les contrer et mettre les buts aux bons moments. Après on s'est faits peur sur la fin en concédant le but de Durmaz mais dans l'ensemble on est satisfaits", a expliqué Kévin Monnet-Paquet pour Canal+.

Une victoire qui permet aux Verts de remonter provisoirement sur le podium.