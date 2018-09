Saint-Etienne est lancé !

Cette saison, il n’y a guère que le PSG, dans les grandes largeurs, qui ait réussi à battre Saint-Etienne en championnat. Depuis ce cinglant 4-0 encaissé au Parc des Princes, consécutif à deux matches nuls et vierges contre Montpellier et Amiens, les Verts ont parfaitement redressé la barre. Bourreaux de Caen lors de la précédente journée jouée le week-end dernier, les Stéphanois se sont offert ce mardi une deuxième victoire de rang, aux dépens de Toulouse, dans le cadre de la 7e journée de L1.

Le TFC de son côté était pourtant invaincu depuis son faux départ à Marseille (4-0), propulsé à hauteur du podium par un bel enchaînement de trois victoires et deux nuls. Des références qui n’ont manifestement pas intimidé les Ruffier et consorts, récompensés de leur patience et leur solidité dès le premier acte, par un but de Diony (0-1, 23e). Puis capables en seconde période d’exploiter la moindre faille adverse grâce à Cabella (1-2, 66e) et Salibur (1-3, 75e). Deux réalisations pleines d’opportunisme fatales aux Violets.

L’incontournable Gradel (1-1, 63e) et le revenant Durmaz (2-3, 78e) ont bien tenté d’entretenir la flamme toulousaine, seulement Ruffier et sa défense ont accompli de petits miracles pour ressortir du Stadium avec le plein de points dans la besace – à l’image de cette parade ultime du portier forézien sur une tête à bout portant de Sangaré (90e +2). "C'est dur de perdre de cette manière-là… A ce niveau-là, les détails se paient cash. Tous ensemble, on a fait des erreurs ce soir, il faut apprendre de ces erreurs pour ne pas les reproduire", dixit un Gradel fataliste à l’issue de la rencontre, sur l’antenne de Canal+ Sport. "On était venus pour ça, pour enclencher une série de victoires. On a bien respecté le plan de jeu et on a profité de leurs erreurs derrière pour les contrer et mettre les buts aux bons moments", souffle pour sa part un Monnet-Paquet pas peu fier de la bonne opération ainsi réalisée.