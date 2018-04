Rien ne va plus à Lille

Une semaine après avoir laissé échapper face à Guingamp une victoire qui apparaissait acquise, encaissant deux buts dans les arrêts de jeu alors qu’ils menaient 2-0, les Lillois en ont été quittes pour une nouvelle déconvenue majuscule, samedi, à l’occasion de leur déplacement à Marseille. Menés 4-0 après à peine plus d’une demi-heure de jeu, les troupes de Christophe Galtier ont finalement été étrillées 5-1 au Stade Vélodrome.

Un revers lourd de conséquences puisque si Troyes s’est incliné le lendemain à Saint-Etienne (2-1), le Losc a glissé à la 19e place, désormais devancé par l’Estac à la différence de buts. Toulouse, vainqueur d’Angers (2-0) a pris un peu d’air au-dessus de la ligne de flottaison avec quatre points d’avance et les Nordistes ne peuvent plus espérer beaucoup mieux que la 18e place synonyme de barrages. "Je garde la foi, même si c'est très difficile intérieurement. Il faudra battre Metz et on sera toujours en vie. Sinon ce sera fini", a d’ailleurs expliqué l’entraîneur lillois à l’issue de la rencontre face à l’OM.

Nous sommes des connards. Luis Campos

Au vu des révélations faites par L’Equipe ce mardi, Lille n’aborde pas le sprint final dans les meilleures conditions. La tension serait en effet à son comble dans le vestiaire lillois et de nombreux joueurs n’apparaîtraient pas très concernés par l’opération sauvetage. Deux joueurs du Losc auraient ainsi été aperçus en boite de nuit, jeudi, à l’avant-veille du match et Thiago Maia aurait été contrôlé par la police un peu plus tôt dans la semaine à une heure avancée de la nuit. Egalement montré du doigt, Adama Soumaoro multiplierait quant à lui les retards à l’entraînement et aurait refusé de porter le brassard de capitaine à Marseille...

L’habituel capitaine, Ibrahim Amadou, actuellement blessé à la cuisse, n’aurait d’ailleurs pas daigné assister à la réunion de crise, dimanche matin. De même que Farès Bahlouli, parti en congé à Lyon. Des comportements qui expliquent sans aucun doute la violente sortie de Luis Campos, le directeur sportif lillois, dans les vestiaires du Stade Vélodrome, l’ancien Monégasque n’hésitant pas à insulter ses joueurs. "C’est une honte. Nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à la hauteur des enjeux. Que chacun prenne ses responsabilités !", aurait ainsi lancé le Portugais, espérant sans doute un électrochoc. Les Lillois ont désormais quatre jours pour préparer cette réception cruciale.