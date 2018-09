Rennes n'avance pas

Tout le monde s’accorde à dire que le recrutement estival effectué par le Stade Rennais est de qualité. Mais force est de constater que les résultats obtenus par l’équipe de Sabri Lamouchi sont insuffisants. L’entraîneur du club breton a une bonne excuse: Mbaye Niang et Hatem Ben Arfa, ses deux renforts stars, sont arrivés assez tard et leur intégration prendra donc un peu de temps. Cela ne peut suffire, malgré tout, à expliquer un début de saison aussi poussif, qui voit le SRFC s’embourber à la seizième place avec huit points au compteur après autant de journées.

Contre Toulouse, dimanche après-midi au Roazhon Park, il y avait vraiment la place pour faire beaucoup mieux que ce frustrant et décevant match nul (1-1). Le TFC, réduit à dix avant la pause suite à l’expulsion d’Aaron Leya Iseka (43e), a attendu les dix dernières minutes de la rencontre pour cadrer sa première frappe (82e) et a tout de même fini par arracher un point inespéré grâce à une tête de Jean-Clair Todibo, sur bon un centra de Max-Alain Gradel (88e). Cruel pour le SRFC, mais aussi révélateur d’une formation dans le doute qui, avant cela, aurait dû tuer le match.

Rennes, qui restait sur deux défaites, a eu les occasions pour se relancer, mais ni Clément Grenier (6e), ni Benjamin André (11e, 56e), ni Hatem Ben Arfa (61e) n’ont su trouver la faille. Il faut dire, aussi, que Baptiste Reynet était dans un grand jour. Le gardien toulousain a multiplié les arrêts et eu ce brin de réussite sur une tentative de James Léa-Sliki qui a heurté la transversale… et le poteau (48e). Il a fallu que M. Léonard accorde aux locaux un penalty généreux, confirmé par la VAR et transformé par Mbaye Niang (70e), pour qu’il s’incline. Un avantage que les Bretons n’ont pas su conserver.