Rennes maintient Nantes à distance

La course à la Ligue Europa bat son plein en Ligue 1, et vendredi soir, en ouverture de la 34e levée du championnat, le FC Nantes a laissé filer une belle opportunité de subtiliser la 5e place du classement à son adversaire du soir, le Stade Rennais. Les Canaris ont en effet fait la course en tête pendant une bonne partie de la rencontre, grâce à une réalisation d'Adrien Thomasson (42e), mais l'égalisation de James Léa Siliki (81e) a remis les Rouge et Noir en selle pour un score final de parité (1-1).

De fait, la troupe de Sabri Lamouchi conserve provisoirement l'avantage comptable avant la suite des rencontres samedi et dimanche, alors que Claudio Ranieri et ses hommes, qui ont évolué à dix pendant la deuxième période suite à l'expulsion d'Emiliano Sala (46e), confirment que leur année 2018 est bien plus compliquée, eux qui n'ont empoché que deux succès en L1 depuis janvier.