Rennes-Lamouchi: "Ben Arfa a envie de jouer plus"

Entré en jeu en Ligue Europa, lors de la victoire de Rennes face aux Tchèques de Jablonec (2-1), et buteur sur penalty dans le temps additionnel, Hatem Ben Arfa, qui n’avait plus disputé de match officiel depuis avril 2017, était de nouveau remplaçant pour ses retrouvailles avec le PSG dimanche (1-3).

"On suit notre process avec Hatem. Il a fait une entrée intéressante contre Jablonec. Il a fait une entrée plus discrète face à Paris, mais on sent qu'il a des picotements. Il a envie de jouer plus et de retrouver son rythme. On voit des choses intéressantes de jour en jour. Et il sera bien sûr du déplacement à Amiens", a expliqué l’entraîneur rennais Sabri Lamouchi mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement des Bretons à Amiens.