Rennes: Ben Arfa reconduit, Diallo préféré à Koubek contre Toulouse

Comme pressenti en fin de semaine, Hatem Ben Arfa va connaître sa deuxième titularisation en Ligue 1 avec Rennes dimanche. La recrue estivale des Rouge et Noir évoluera en pointe du 4-2-3-1 concocté par Sabri Lamouchi pour la réception de Toulouse à 15 heures. James Léa Siliki et Clément Grenier, remplaçants à Amiens plus tôt dans la semaine, sont cette fois dans le onze. Jérémy Gélin, expulsé dans la Somme, est évidemment absent. Gros changement dans la cage bretonne, puisque Tomas Koubek, en méforme, est remplacé par Adboulaye Diallo.

Le onze rennais: Diallo - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André, Lea Siliki - Bourigeaud, Grenier, Sarr - Ben Arfa.

Le onze toulousain: Reynet - Amian, Todibo, Jullien, Moubandje - Bostock, Sangaré - Dossevi, Garcia, Gradel - Leya Iseka.