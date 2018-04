Rami, une sacrée tuile pour l'OM

Engagé dans une lutte pour le podium avec l’OL qui promet de durer jusqu’à la fin de la saison – sans oublier son quart de finale de Ligue Europa à venir contre le RB Leipzig – l’OM a enregistré deux mauvaises nouvelles au moins ce week-end malgré sa victoire à Dijon dans le cadre de la 31e journée de L1 (1-3). Comme Steve Mandanda, sorti après la pause en raison d’une blessure à la cuisse droite de même nature semble-t-il que celle contractée début février à Saint-Etienne – pour une indisponibilité de trois semaines tout de même – Adil Rami n’a pu finir cette rencontre, fauché par une vive douleur au mollet gauche.

A chaud, le défenseur central olympien espérait une simple contracture, il souffrirait bel et bien d’une déchirure selon les informations de beIN SPORTS, qui évoque de fait une convalescence d’un mois, sans compter la remise en forme d’un garçon qui en début de saison avait néanmoins fait preuve de ressources remarquables pour se remettre à vitesse grand V d'une déchirure du grand pectoral droit. Une sacrée tuile pour un OM qui a joué 47 de ses 50 matches jusqu’alors avec l’ancien Lillois, Milanais et Sévillan pour patron de son arrière-garde.

Sertic favori pour le suppléer ?

Les seules parties ratées par Adil Rami cette saison avec Marseille ? Le naufrage à Monaco en championnat (6-1), le déplacement à Epinal en 16e de finale de la Coupe de France et l’élimination subie à Rennes au stade des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue… C’est dire l’importance d’un joueur qui à coup sûr manquera la double confrontation contre Leipzig, mais aussi sans doute les matches de Ligue 1 contre Montpellier, Troyes, Lille et Angers. D’autant plus problématique pour l’OM que Rolando, victime d’un tendon d’Achille récalcitrant à Dijon, commence à donner de sérieux signes de fatigue. Hiroki Sakai, autre cadre de la défense phocéenne, étant lui sur le retour.

Reste à savoir comment Rudi Garcia va bien pouvoir résoudre l’équation en l’absence de son pilier défensif. En Bourgogne, le coach olympien a lancé Grégory Sertic, longtemps blessé cette saison, pour pallier la blessure d’Adil Rami. Mais l’intéressé, qui n’est pas défenseur de formation, n’incarne pas franchement l’assurance tout-risque rêvée. Ce n’est pas le cas non plus d’Aymen Abdennour, qui a disputé 13 rencontres sous le maillot marseillais et dont l’option pour une deuxième saison de prêt – avec salaire intégral à la charge de l’OM – tombera automatiquement s’il fait deux apparitions de plus. La solution toute trouvée pourrait être celle menant à Boubacar Kamara, le minot aligné ce week-end en position de latéral gauche, avec un bon match à la clef, et qui avec la réserve évoluait en défense centrale. Enfin Luiz Gustavo peut aussi être une option dans l’axe, lui qui en Allemagne s’est parfois illustré à ce poste. Rien n’est moins sûr cependant dans l’esprit de Rudi Garcia.