PSG-Verratti: "Jouer 50 matches cette saison, c'est mon objectif"

Pour sa première titularisation de la saison, après avoir été écarté des terrains à la suite de douleurs à l’adducteur, Marco Verratti, sorti sous l’ovation du Parc des Princes à la 71e minute de jeu lors de l’écrasante victoire du PSG face à Saint-Etienne, vendredi soir, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, a évoqué son état de forme en zone mixte à l’issue de la rencontre. "Tout s'est très bien passé pour moi. Après Monaco (lors du Trophée des champions), je savais qu'il me faudrait du temps pour retrouver une bonne condition, pour être vraiment à 100%. Là, je me sens très bien. Cette dernière semaine, j'ai bien travaillé et je vais continuer à le faire. Jouer 50 matches cette saison, c'est mon objectif."

Avant de s’épancher sur le choc de mardi soir face à Liverpool, rencontre que le "Petit Hibou" ne disputera pas pour cause de suspension. "On sait que Liverpool ce sera très différent. C'est une équipe qui joue très bien à la maison, qui a de l'expérience en Champions League, qui a atteint la finale... C'est bien d'avoir ce genre de match. On sait qu'on va avoir un match très serré. Si on sort de ce groupe on aura encore plus de confiance. Quand j'ai vu le calendrier j'espérais que ce ne soit pas le premier match. Je regrette encore le carton rouge de l'an dernier..."