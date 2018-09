PSG: Verratti et Cavani sur le banc à Nice, retour de Mbappé

Le PSG se déplace ce samedi à l'Allianz Riviera pour y défier l'OGC Nice dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (17h15). Leader invaincu et incontesté du championnat, le champion de France vise une 8e victoire consécutive.

Privé de Thomas Meunier, Julian Draxler ou encore Lassana Diarra, Thomas Tuchel a également choisi de se passer des services de Marco Verratti et d'Edinson Cavani, tous deux remplaçants ce samedi. Sans "El Matador", ce n'est pas non plus la recrue Eric Choupo-Moting qui va occuper la pointe de l'attaque, il s'installera lui aussi sur le banc. De retour de suspension, le champion du monde Kylian Mbappé devrait alterner avec Neymar dans l'axe.

Probablement dans un système en 4-3-3, Marquinhos devrait prendre le poste de latéral droit, laissant le duo Thiago Silva (cap.) - Kimpembe opérer devant Areola. L'Allemand Thilo Kehrer sera le latéral gauche. Au milieu, Rabiot sera encadré par Nkunku et Di Maria. Le jeune Diaby évoluera quant à lui plus haut sur un côté.