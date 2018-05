PSG: Un jeune gardien passe pro

Thomas Tuchel compte un nouveau professionnel à sa disposition dans l'effectif du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a officialisé ce lundi le premier contrat de Sébastien Cibois, jeune gardien de but de 20 ans habitué aux joutes de National 2 et de Youth League.

"Signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain était un objectif pour moi, c’est aujourd’hui une fierté, a réagi l'intéressé, désormais lié jusqu'en 2021 aux Rouge et Bleu. Mon but est de continuer à apprendre mon métier et à progresser sous les couleurs du Paris Saint-Germain".