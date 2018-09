PSG: Tuchel s’enflamme pour Di Maria

Auteur du premier but parisien, dimanche, face au Stade Rennais (1-3), Angel Di Maria a un peu plus soigné ses statistiques. Malgré une position pour le moins mouvante depuis le début de saison, l’Argentin en est en effet à trois buts et trois passes décisives depuis en six matches. De quoi bien mériter les félicitations de son entraîneur.

"Il est décisif, c’est un joueur très important. Il joue pour l’équipe. Pas pour son ego. C’est très important. Il a l’expérience du top niveau. C’est plus facile quand il joue ailier gauche plutôt qu’à droite. Mais pour lui, je pense que ce n’est pas un problème", a ainsi confié Thomas Tuchel dans des propos rapportés par France Bleu.