PSG: Thiago Motta est diplômé

L'information n'est certainement pas neutre quand on connaît les ambitions de Thiago Motta. L'actuel coach de l'équipe U19 du PSG s'était absenté jeudi du centre d'entraînement parisien pour rentrer valider en Italie, du côté de Coverciano, près de Florence, auprès de la Fédération italienne de football la première partie de son cursus d'entraîneur de la confédération européenne, l'UEFA B et A, rapporte L'Equipe. Diplômes qui, dans l'attente de l'obtention de l'UEFA pro à l'été 2019, autorisent Thiago Motta à entraîner des équipes de jeunes et, en France, à occuper une fonction d'ajoint chez les pros. Une procédure d'équivalence en cours auprès de la Fédération Française de football (FFF) doit permettre de reconnaître à l'ex-milieu de terrain le droit de travailler en conformité avec la législation en vigueur dans le football hexagonal.