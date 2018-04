PSG: Sans Verratti à Saint-Etienne, deux autres joueurs incertains

Marco Verratti ne jouera pas vendredi à Saint-Etienne (32e journée de Ligue 1), comme l'a annoncé Unai Emery mercredi en conférence de presse: "Il a coupé après la finale de samedi, il ne sera pas du déplacement." Pour rappel, le Paris Saint-Germain a remporté samedi soir la finale de Coupe de la Ligue face à Monaco (3-0). Emery laisse également planer le doute sur les participations de Dani Alves et Lassana Diarra: "Le premier ne s'est pas entraîné, mardi comme mercredi. On verra s'il sera dans le groupe... Le deuxième a eu une gastro mardi, il s'est entraîné seul. On verra aussi."