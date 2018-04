PSG: Sans Rabiot ni Verratti contre Guingamp

Le Paris Saint-Germain accueillera Guingamp avec un milieu de terrain décimé, dimanche, en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Unai Emery a dévoilé la composition de son groupe pour l'occasion et celui-ci n'inclue pas Adrien Rabiot, Marco Verratti et Lassana Diarra, blessés ou mis au repos. Timothy Weah est en revanche présent dans le contingent d'attaquants avec Edinson Cavani et Kylian Mbappé notamment.

Le groupe parisien: Areola, Trapp - Kimpembé, Thiago Silva, Kurzawa, Meunier, Dani Alves, Berchiche, Marquinhos - Draxler, Lo Celso, Nkunku, Pastore, Thiago Motta - Cavani, Di Maria, Mbappé, Weah.