PSG: Rabiot vise le record

Le PSG a beau être déjà assuré du titre de champion de France, tous les Parisiens ne sont pas rassasiés. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot qui espère bien que le club de la capitale pourra profiter des derniers matches de la saison pour faire tomber quelques records, dont celui du nombre de points, qu’il détient avec 96 unités depuis 201-2016. Avec déjà 90 points après 34 journées, les troupes d’Unai Emery peuvent même encore viser la barre symbolique des 100 points.

"On a su être patient. Ils ont mis beaucoup d’intensité, ils étaient très présents. On est content d’avoir gagné. On est champion mais on veut prendre le plus de points possibles et il faut passer par des matchs comme ça et trouver la motivation", a ainsi confié l’ancien Toulousain au micro de beIN SPORTS.