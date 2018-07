PSG: Premier contrat pour Adli

Un temps annoncé à Arsenal, Yacine Adli, vu en Ligue 1 lors de la dernière journée face à Caen, a signé son premier contrat professionnel avec le PSG lundi.

Comme son coéquipier Eric Junior Dina, le milieu de terrain de 17 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2021.

"C’est une fierté et aussi un rêve qui se réalise. Mais ce n’est qu’une première étape. Je dois encore fournir beaucoup de travail, car j’aspire à franchir de nouveaux paliers. Mon objectif est de côtoyer le groupe professionnel le plus souvent et de faire le maximum pour participer au plus grand nombre de rencontres possible", a-t-il déclaré sur le site officiel du club de la capitale.