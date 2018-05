Bientôt trois mois après son entorse à la cheville droite, Neymar ne jouera pas avec le PSG samedi contre Caen, dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1 (à 21h00 sur les antennes de beIN SPORTS).

Le prodige brésilien a repris l’entraînement jeudi, lors d’une séance organisée au Parc des Princes, mais rentre au Brésil.

"Sa non disponibilité pour le match à Caen justifie qu’il a été autorisé à partir au Brésil ce soir pour poursuivre son programme de reprise, comme c’était prévu à l’avance et organisé par les staff médicaux du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne", explique le club parisien sur son site officiel.