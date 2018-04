PSG: Meunier n’en veut "absolument pas" à Cavani

Auteur d’un invraisemblable raté, seul face au but vide, vendredi soir à un quart d’heure de la fin du match d'ouverture de la 32e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain (1-1), Edinson Cavani n’en reste pas moins soutenu par ses coéquipiers, à l’image de Thomas Meunier, qui n’oublie pas tout ce qu’a pu faire le meilleur buteur de Ligue 1 et de l’histoire du club parisien.

"Il venait de rentrer en jeu, il faut peut-être un peu de temps pour attraper le rythme du match. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne lui en veux absolument pas, il nous a déjà sauvés quelques fois et on ne peut rien lui reprocher. Rater une occasion, ça arrive à tout le monde", a expliqué le Belge en zone mixte.