PSG: Mbappé sur le banc contre Monaco

Paris peut devenir champion de France et reprendre le titre à Monaco, ce dimanche soir au Parc des Princes. Pour cela le PSG doit battre... l'ASM à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre, Unai Emey laisse Kylian Mbappé sur le banc et titularise Julian Draxler côté gauche et Angel Di Maria côté droit, autour d'Edinson Cavani. Javier Pastore est présent au milieu de terrain avec Giovani Lo Celso et Adrien Rabiot.