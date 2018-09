PSG: Marquinhos pas complètement satisfait

Samedi après-midi, en match décalé de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est tranquillement imposé à Nice (0-3), mais les Franciliens auraient pu se rendre le match encore plus facile selon Marquinhos.

"Je pense qu'il a manqué un peu la finition pour finir le match plus tranquille, a commenté l'international brésilien sur C+. Le coach insiste pourtant là-dessus pendant la semaine. On a aussi augmenté le niveau d'intensité et la combativité de l'équipe. On sait que le talent, on l'a, il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut travailler pendant tous les matchs de Ligue 1 pour arriver très loin en Europe".