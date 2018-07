PSG: Les joueurs de retour à l'entraînement

Ce mercredi, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris le chemin de l’entraînement et du Camp des Loges.

Après un peu plus d’un mois de vacances, Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Lassana Diarra ou encore Christopher Nkunku et Kevin Trapp se sont retrouvés sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, pour effectuer les examens médicaux et autres réjouissances de pré-saison.

Les nombreux Mondialistes qui composent l’effectif tel qu’Angel Di Maria, Neymar, Kylian MBappé et bien d’autres rejoindront le reste de l’équipe une fois la Coupe du monde et leurs vacances terminées.