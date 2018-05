PSG: Le club perd l'un de ses "créateurs"

Pierre Bellemare, disparu ce week-end, à l'âge de 88 ans, n'était pas seulement une figure incontournable de la radio et de la télévision en France. Le père du Téléshopping a contribué à sa manière à la naissance du Paris Saint-Germain. Le 1er février 1970, alors qu'un blocage existait quant à la création d'un club de football phare à Paris, Bellemare a organisé sur Europe 1 une émission spéciale pour accélérer cette initiative. Le vif succès rencontré par le programme a facilité les choses et permis au PSG de se lancer dans le grand bain avec le succès que l'on connaît. Les champions de France en titre n'ont pas encore communiqué sur la mort du journaliste, mais on peut supposer qu'un petit hommage lui sera rendu via les réseaux sociaux dans les heures qui viennent.