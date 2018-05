Marco Verratti a été opéré des adducteurs jeudi à Paris, et ne jouera plus de la saison. Unai Emery a confirmé l'information en conférence de presse, rappelant que son milieu de terrain italien souffrait du pubis depuis plusieurs semaines. La dernière apparition de Verratti, non qualifié pour la Coupe du monde 2018 avec l'Italie, remonte à la finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco (3-0 pour le PSG) le 31 mars.