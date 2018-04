PSG: Emery n’épargne pas Diarra

Recruté cet été pour officier en tant que doublure de Thiago Motta au poste de sentinelle, Lassana Diarra ne semble pas répondre aux attentes d’Unai Emery. En attestent les deux derniers matches du PSG, à Nice (2-1) et contre Monaco (3-0), disputés sans Thiago Motta mais débutés sur le banc par l’ancien Marseillais.

Présent en conférence de presse, Le technicien espagnol s’en est expliqué. "Parce qu'on joue à 11 et qu'on ne peut pas jouer à 12. Je suis très content de son implication et du travail qu'il fait, mais il y a cette concurrence qu'il connaît. J'en ai parlé avec lui quand il a signé ici. Toutes les discussions entre lui et moi sont positives. Je veux qu'il continue son travail avec nous, qu’il soit impliqué, qu’il joue ou qu’il soit sur le banc", a-t-il ainsi expliqué.