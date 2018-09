PSG, du jamais vu depuis... 57 ans !

Vainqueur de Reims ce mercredi, au Parc des Princes (4-1), le PSG enchaîne 7 victoires en 7 journées pour ouvrir sa saison. Une performance comme le championnat de France n'en avait plus connu depuis... 57 ans. Il faut remonter à la saison 1960-1961 pour voir Monaco réussir une telle série ; un 7 sur 7 dont Lille avait également été capable 11 ans plus tôt (1949-1950). Mais le record absolu appartient à l'Olympique Lillois avec 8 succès pour ouvrir la saison 1936-1937.

Une domination du PSG sur la Ligue 1 qui pose évidemment plus que jamais la question d'un championnat trop facile, qui ne prépare pas les Parisiens aux joutes européennes.

Alors trop simple la Ligue 1, Marquinhos ? "Non, pas trop simple. Si on met les choses bien en place avec l'agressivité pour récupérer haut le ballon, avoir du mouvement, on peut faire de bonnes choses", est convaincu le défenseur brésilien du PSG.