PSG: Di Maria s’enflamme pour la MCN

Impérial en Ligue 1 avec désormais huit victoires en autant de matches, le PSG s’est en revanche incliné dès sa première rencontre de Ligue des champions face à Liverpool. Une défaite 3-2 à Anfield concédée à la dernière minute qui n’inquiète pas outre-mesure Angel Di Maria. "Tout le monde attend plus du PSG. Nous aussi on attend plus de nous. Pour ce match, nous n'étions pas à 100%", a ainsi confié l’Argentin au micro de Téléfoot.

Et l’ancien Madrilène de poursuivre en disant tout le bien qu’il pensait du trio Mbappé-Cavani-Neymar. "Mais si cette équipe arrive à montrer ce qu'elle arrive à faire sur le terrain en étant à 100%, nous avons de vraies chances de gagner la Ligue des Champions. On a Neymar, Mbappé et Cavani. Pour moi, c'est le meilleur trio d'attaquants en Europe", a-t-il ajouté.

Mention spéciale néanmoins à Neymar. "Il a été fantastique avant sa blessure la saison dernière. Cette année, je le sens comme avant sa blessure. Animé par la même ambition, il veut réaliser de grandes choses ici", a-t-il en effet assuré.