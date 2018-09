PSG-Choupo-Moting: "J'aime dribbler"

Auteur de son premier but avec le PSG la semaine dernière à Rennes (1-3), Eric Choupo-Moting a évoqué, vendredi en conférence de presse, son adaptation réussie au sein du club parisien.

"Je me sens très bien intégré. Tout le monde m'a réservé un super accueil, Thiago Silva, Cavani, Dani Alves... Même blessé, il est toujours avec nous et nous sommes tous très proches. Ici, c'est comme une famille. Je veux continuer dans cette voie-là, et continuer à travailler dur pour l'équipe", a ainsi confié l'ancien attaquant de Stoke, qui a également évoqué ses qualités.

"Il est toujours difficile de répondre à cette question, de se décrire soi-même. Mais je suis un joueur qui aime le ballon, j'aime dribbler, mais aussi garder le ballon, jouer dans les airs... Je veux surtout tout donner pour l'équipe et répondre aux attentes du coach. Et je donnerai tout lorsque l'on me donnera ma chance". Le PSG se déplace à Nice, samedi à 17h15 dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.