PSG: Al-Khelaïfi reste flou sur Tuchel

Qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? En fin de contrat cet été, Unaï Emery ne devrait pas rester à la tête du club de la capitale, sacré champion de France ce dimanche après sa large victoire contre l'AS Monaco (7-1).

Interrogé après la rencontre sur la possible venue de Thomas Tuchel sur le banc parisien, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas voulu donner plus de détails. "Si on avait signé avec quelqu’un, on vous l’aurait annoncé. Aujourd’hui, on a un coach, qui était sur le terrain. On est très honnêtes, on a un coach aujourd’hui qui travaille avec nous, avec un contrat jusqu’à la fin de la saison", a clairement expliqué le président parisien au micro de Canal+.