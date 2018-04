Pléa ne peut pas tout faire

Occasion manquée pour Nice. Les Aiglons avaient l'occasion de mettre la pression sur leurs rivaux dans la course pour les places européennes en s'imposant à Angers, vendredi soir, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Mais les hommes de Lucien Favre été tenus en échec sur la pelouse du SCO (1-1), malgré le nouveau but d'Alassane Pléa.

En l'absence de Mario Balotelli, le joueur formé à Lyon évoluait seul en pointe dans un 4-3-3. Il a marqué sur sa seule occasion, en réalisant un bel enchaînement d'avant-centre sur un service Jean-Michaël Seri (0-1, 67e), pour signer son huitième but en cinq rencontres, et accessoirement rejoindre Balotelli au classement des meilleurs réalisateurs niçois avec 14 unités. Mais alors que le Gym se dirigeait vers un succès précieux, les hommes de Lucien Favre ont encore laissé leur adversaire revenir au score, une vilaine habitude cette saison (21 points de gaspillés après avoir mené au score, selon Canal+ !).

Ce n'est pas le buteur maison Karl Toko Ekambi, peu en réussite (42e, 62e, 73e), mais Angelo Fulgini qui a frappé, auteur d'un superbe tir du droit dans la lucarne opposé (1-1, 84e). Et Nice, surpris, n'a pas réussi à reprendre l'avantage malgré un coup franc vicieux de Seri, claqué au-dessus de sa transversale par Butelle dans le temps additionnel (90e+2). "Perdre deux points à cinq minutes de la fin, ça nous fait mal. On est frustrés", reconnaîtra Dante après coup.

Nice reprend certes la sixième place (qui pourrait être européenne si le PSG remporte la Coupe de France), mais reste derrière Rennes (5e) à la différence de buts, peut se faire distancer par Montpellier, et reste sous la menace de Nantes et Saint-Etienne. "On va continuer à travailler dur, reprend Dante. Il reste cinq finales." Et notamment un duel face à Montpellier, la semaine prochaine, qui pourrait valoir très cher.