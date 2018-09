Paris garde le rythme

Battu sur la pelouse de Liverpool pour son entrée en lice en Ligue des champions le 18 septembre dernier (3-2), le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance depuis en faisant le plein en championnat. Ainsi, après avoir battu Rennes (3-1) et Reims (4-1), les champions de France en titre ont disposé de Nice (0-3), samedi lors de la 8e journée. Auteur d'au moins trois buts par match depuis le début de la saison de Ligue 1, les joueurs de la capitale ont appliqué le tarif habituel, en préservant leur cage inviolée.

Cerise sur le gâteau, Thomas Tuchel a pu reposer Marco Verratti, entré à la 71e minute de jeu, et Edinson Cavani, resté sur le banc toute la rencontre, pour venir à bout des Aiglons. Une bonne nouvelle à quatre jours de la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade pour la 2e journée de Ligue des champions. Sans "El Matador", le PSG a pu compter sur Neymar et Kylian Mbappé, de retour de suspension, pour faire la différence. Face à une défense azuréenne fébrile, la star brésilienne a su profiter d’un bon travail de Christopher Nkunku pour ouvrir le score d’une belle frappe enroulée (1-0, 22e).

Doublé de Neymar

Malgré de nombreuses occasions, dont un but refusé à Neymar pour un hors-jeu de Mbappé, passeur décisif sur le coup (43e), les Parisiens regagnent les vestiaires avec un seul but d’avance, mais corsent rapidement l’addition dès le début de la seconde période. Après un une-deux avec son ami "Ney", Mbappé dribble Walter Benitez, mais bute sur Malang Sarr. Nkunku a néanmoins suivi et double la mise (2-0, 46e). Encore une fois performant, le jeune milieu parisien a dû céder sa place quelques instants plus tard après un choc avec Dante (57e). La seule petite ombre au tableau pour Thomas Tuchel.

Après un superbe sauvetage de Benitez sur une tête de Neymar (89e), le Brésilien a fini par augmenter la note, idéalement servi sur un contre par Mbappé (3-0, 90e+3). Malgré un manque de réalisme, Paris a néanmoins pu peaufiner ses automatismes et prouver son efficacité à la récupération du ballon avec un Adrien Rabiot toujours aussi rayonnant et un pressing haut qui a considérablement gêné la relance adverse. Du côté des Niçois, Allan Saint-Maximin, Myziane Maolida ou encore l’explosif Youcef Atal ont bien planté quelques banderilles, mais c’était bien insuffisant pour prendre en revers la défense parisienne. Mauvaise nouvelle pour Patrick Vieira, Jean-Victor Makengo, buteur décisif mardi soir à Nantes (1-2), est rapidement sorti sur blessure (26e). Son remplaçant, Wylan Cyprien, s’est fait expulser après avoir reçu deux cartons jaunes, dont un consécutif à un coup de coude sur Neymar (57e). Remplaçant au coup d’envoi, Mario Balotelli est entré à la pause (à la place de Coly), mais sans être une seule fois dangereux.