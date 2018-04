Paris arrache un point aux Verts

En cas de victoire ce vendredi combinée à un faux pas de Monaco contre Nantes samedi, le PSG pouvait coiffer prématurément la septième couronne de champion de France de son histoire. Le scénario rêvé du week-end pour le club de la capitale n’aura pas lieu, les Parisiens s’étant heurtés à une AS Saint-Etienne combative et organisée en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Avec à l’arrivée un partage des points plus dur à avaler pour les Stéphanois que pour les probables futurs champions de France (1-1).

Invaincus en championnat depuis le 21 janvier et un revers à Nice, les hommes de Jean-Louis Gasset ont longtemps cru infliger à leurs prestigieux visiteurs leur troisième défaite de la saison en L1 – la première, justement, depuis une déconvenue lyonnaise enregistrée ce fameux 21 janvier. Dès la 17e minute, Cabella, le Vert incontournable du moment (quatre buts, une passe décisive en trois matches), avait frappé à bout portant pour donner l’avantage aux siens. Avant de louper un penalty accordé à l’ASSE à la demi-heure de jeu pour une faute de Kimpembe sur Hamouma (31e)…

Une ASSE méconnaissable en 2018

Averti sur cette action, le jeune défenseur international voyait rouge dix minutes plus tard pour une semelle sur ce même Hamouma synonyme de deuxième carton jaune (41e). Le tournant du match, pouvait-on croire, même si les entrées en jeu de Thiago Silva et Cavani en deuxième période redynamisaient quelque peu le PSG. A l’entame du dernier quart d’heure, Tannane sonnait la barre transversale du but défendu par Areola ; et Cavani ratait l’immanquable face à la cage de Ruffier. Le Matador uruguayen butait enfin sur le portier stéphanois dans le temps additionnel, pour la toute dernière cartouche parisienne de ce match… Mais alors que la victoire des Verts semblait inéluctable, Meunier se fendait d’un dernier centre, légèrement touché du crâne par Mbappé et détourné dans ses propres filets par l’infortuné Debuchy au second poteau (1-1, 90e+3).

Un scénario cruel pour Saint-Etienne, qui derrière Paris, Monaco et Marseille est la quatrième équipe de l’élite à avoir accumulé le plus de points en 2018, mais qui ce soir reste neuvième à trois longueurs d’une cinquième place au goût d’Europe. Pas malheureux de son côté, le PSG prend provisoirement 17 points d’avance sur Monaco. Une ASM attendue le 15 avril prochain au Parc des Princes…