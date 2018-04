Oui, Bouna Sarr rêve des Bleus

C'est assurément la très belle surprise de la saison du côté de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia, pour compenser les limites de son effectif, a réussi à faire de Bouna Sarr un latéral droit très correct. Titulaire jeudi soir face à Salzbourg, pour pallier la blessure d'Hiroki Sakai, l'ancien Messin a encore répondu aux attentes de son entraîneur.

"Tout ça, c'est grâce au travail, a expliqué Sarr ce samedi en conférence de presse. J'ai été patient et j'ai été récompensé. Réussir à changer l'opinion des gens est une victoire. Je veux devenir un joueur majeur de l'OM." C'est donc à un poste qui n'est pas le sien que Sarr, ailier de formation, réalise sa meilleure saison depuis son arrivée à Marseille en 2015. "Ça fait un bon bout de temps que je prends du plaisir comme latéral droit, explique-t-il. J’aime ça, partir de loin pour attaquer. J’aime beaucoup défendre."

Je veux m'inscrire dans la durée avec l'OM

Dribbleur naturel, Sarr ne rechigne pas à faire le sale boulot pour Florian Thauvin, son partenaire sur le flanc droit. "En dehors du terrain, on s'entend bien, explique-t-il. Je lui dis à Flo, que mon rôle est de le couvrir. La complicité vient aussi du fait que j’ai été un joueur offensif. Je lui dis de se focaliser sur son travail offensif. On se trouve les yeux fermés, je sais souvent ce qu’il va faire."

Bref, tout va bien pour Sarr, qui vit une saison accomplie, tant sur le plan personnel que collectif ("Je suis parti chercher les croissants à ma petite sœur et les gens sont élogieux", savoure-t-il). A tel point que son nom résonne désormais comme une possibilité pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, en manque de solutions à ce poste. "L'équipe de France est un rêve, admet Sarr, également convoité par la sélection sénégalaise. Mais je ne suis pas focalisé dessus. Le meilleur moyen d'être sélectionnable, c'est d'être bon en club. Pourquoi ne pas être une surprise ? Je ne m’endors pas en pensant à l’équipe de France, je ne me réveille pas en pensant à l’équipe de France mais peut-être que quand je dors, je rêve de l’équipe de France."

Attention toutefois à ne pas s'enflammer, alors que l'OM est encore en course sur deux tableaux (Championnat et Ligue Europa), mais peut aussi tout perdre. "C'est une période délicate pour lui parce que tout le monde l'encense, prévient ainsi Rudi Garcia. Il doit progresser sur l'aspect défensif, sur la gestion du match." Un rappel à l'ordre qui prouve que Garcia compte beaucoup sur son latéral droit, et pas seulement à court terme. "Je veux m'inscrire dans la durée avec l'OM, assure de son côté Bouna Sarr. Je serai là la saison prochaine."