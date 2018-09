On n'arrête plus l'OL !

Les félicitations avant le coup d’envoi de Bruno Genesio à l’intention d’Olivier Dallaglio, son homologue dijonnais, pour le travail accompli sur le banc du DFCO sont évidemment sincères. Mais le collectif bourguignon n’a en ce début de saison qu’un lointain rapport avec l’équipe si bien maintenue la saison passée. Les scories dans le jeu, entre pertes de balle et manque d’agressivité, sont bien trop nombreuses pour que cet OL remanié au coup d’envoi (*), mais en pleine confiance n’en profite pas.

Et Dembélé, au relais de Memphis Depay, n’a besoin, après un premier gros quart d’heure de jeu déjà entièrement à l’avantage des visiteurs, que de trois minutes pour s’illustrer. Un doublé pour ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs : l’offrande dans la profondeur de Tanguy Ndombélé pour concrétiser cette domination d’un ballon piqué (0-1, 17e), avant de tromper Runar Runarsson à l’affût et de près suite à une première tentative d’Houssem Aouar (0-2, 20e). Dijon est forcément K.-O. et la sortie sur blessure de Benjamin Jeannot n’arrange rien. Que dire de ce troisième but, signé de la tête par cet autre international espoir Martin Terrier, servi sur le centre au cordeau de Rafael (3-0, 35e). La messe est dite à la pause, même si Bertrand Traoré rate le 4-0 (38e).

Les affaires lyonnaises se gâtent à peine au retour des vestiaires. La rentrée de Jules « Baba Neymar » Keita a le mérite de donner un coup de fouet à son équipe avec notamment deux occasions nettes (50e, 59e). Et l’OL perd successivement Lucas Tousart, expulsé pour un deuxième carton jaune (67e), puis Terrier sur blessure (74e). Dans l’intervalle, Anthony Lopes, son capitaine du soir, a claqué le coup-franc d’Enzo Loiodice (68e). Mais le score n’évoluera plus et ce n’est pas l’entrée de Yoann Gourcuff, plutôt neutre et pas un cadeau dans un tel contexte, qui évitera aux Dijonnais ce troisième revers en quatre journées, à chaque fois à Gaston-Gérard. Lyon n’a même pas eu à forcer son talent ; le club de Jean-Michel Aulas, nouveau dauphin du PSG, est déjà revenu dans la course au podium.

--------------------------------------------------------

(*) 5 changements avaient été opérés avec les titularisations de Morel, Rafael, Tousart, Terrier et Dembélé.